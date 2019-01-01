Зачем заказывать SMM продвижение у агентства?

Отсутствие бренда в социальных сетях - это нонсенс. И клиент, и компания понимают, что это могущественный канал коммуникации, который при должном развитии событий выходит на передний план и становится одним из основных. Социальные сети для бренда сегодня это:

площадка для популяризации и узнаваемости компании;

источник официальной информации: новостей, релизов и т.д.;

место реализации товаров и услуг;

способ работы с негативными отзывами и повышения лояльности аудитории;

источник трафика на посадочные страницы сайта.

Но обзавестись страничками на всевозможных сайтах для достижения результата недостаточно. Без грамотного SMM продвижения активность подписчиков будет низкой, что не принесет никакой пользы.

Из чего нужно начать продвижение в социальных сетях?

Между принятием решения, что вашему бренду пора укреплять позиции в онлайн-пространстве, и первыми шагами, расстояние не близкое. Для начала нужно составить стратегию СММ продвижения. Нужно посмотреть, что делают конкуренты: на каких платформах они наиболее активны, в чем особенность их манеры общения с подписчиками и насколько большую аудиторию им удалось объединить вокруг себя. После этого важно провести анализ собственных клиентов и составить типичный портрет: пол, возраст, доход, интересы. Не лишним будет понять, есть ли у вас уже образ в Интернете, возможно ваши клиенты оставляли о вас позитивные или негативные отзывы. Проделав эту работу, можно приниматься за разработку собственной стратегии.

Часто на первом этапе работы с социальными сетями возникают сложности. Анализ рынка и разработка плана действий довольно сложная задача, которую сотрудникам бренда не по силам выполнить, так как они не обладают достаточной компетенцией в этой области. В таком случае лучше оформить заказ у SMM агентства на разработку качественной стратегии.

Продвигать самостоятельно или довериться профессионалам: сложности SMM продвижения

Молодым компаниям, которые только заявляют о себе в Интернете, кажется, что раскрутка социальных сетей - дело простое. Но страницы созданы, контент интересен и красив, акционные предложения привлекательны, а счетчики лайков и подписок стоят на месте. В чем же дело?

Все социальные сети работают на основе алгоритмов. От них зависит, попадут ли в рекомендации ваши посты и видят ли вас подписчики. К сожалению, новым аккаунтам тяжело соревноваться с более развитыми, и их контент остается невидим. Молодые бренды и блогеры попадают в замкнутый круг: новые подписчики не приходят, так как не видят интересный контент, а контент не появится в рекомендациях, пока страница не будет демонстрировать высокую активность. В этом случае сервисы SMM способны спасти ситуацию и накрутить подписчиков или лайки.

Какие SMM услуги можно заказать у агентства?

Специалисты, занимающиеся раскруткой страниц в социальных сетях, знают все о плюсах и минусах различных сервисов и их функционале. Поэтому в зависимости от того, какие площадки бренд определил для себя как приоритетные, услуги могут отличаться. Но можно выделить основные направления работы СММ агентства:

накрутка лайков;

увеличение количества подписчиков;

проведение гивов или розыгрышей;

создание визуального оформления профиля;

создание активности на странице заказчика.

Сервис SMMtap профессионально оказывает услуги по продвижению в социальных сетях аккаунтов брендов и блогеров. Все, что от вас нужно - это оформить заказ на сайте и наблюдать за результатом. Мы работаем с такими платформами как:

ВКонтакте;

Facebook;

Instagram;

Twitter;

YouTube;

Одноклассники;

Телеграм и многими другими.

Вы можете заказать как отдельные услуги по SMM маркетингу, так и комплексное продвижение страниц. Вы оцените высокое качество нашей работы. К преимуществам работы с сервисом SMMtap можно отнести лояльную стоимость и быстрый результат. С нами вы получите новую аудиторию, которая поможет привлечь клиентов и партнеров. Заказывайте SMM услуги через наш сервис и легко достигайте нужных результатов.